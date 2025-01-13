  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Боккетти проиграл все 8 матчей в качестве тренера в Серии А. 1.90 – очередное поражение экс-защитника «Спартака»
0

Боккетти проиграл все 8 матчей в качестве тренера в Серии А. 1.90 – очередное поражение экс-защитника «Спартака»

«Монца» примет «Фиорентину в 20-м туре Серии А.

Главный тренер «Монцы» Сальваторе Боккетти проиграл все 8 матчей в качестве тренера в чемпионате Италии – дважды с «Монцей» и 6 раз с «Вероной».

Букмекеры дают коэффициент 1.90 на очередное поражение экс-защитника «Спартака» в Серии А. На победу «Фиорентины» дают коэффициент 4.25.

Матч состоится 13 января и начнется в 22:45 мск.

Ставочная вики Спортса

Конец тайма – страшное время для «Реала». Цифры говорят, что кошмар с «Барселоной» – не случайность

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoсерия А Италия
Необычные ставки
logoФиорентина
logoМонца
Ставки на футбол
logoСальваторе Боккетти
Ставки на сегодня
Ставки на спорт
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
В Великобритании гемблеры тратят в среднем около 50 долларов в месяц
45 минут назад
«Рома» вырвала ничью в игре с «Болоньей» на 98-й минуте. В лайве спасение шло за 29.00
1сегодня, 08:04
«Барса» разгромила «Реал» в финале Суперкубка Испании – 5:2. На крупную победу давали 9.40
5сегодня, 07:42
ПАОК Чалова проиграл, хотя коэффициент на соперника поднимался до 501.00. «Волос» совершил камбэк, проигрывая к 92-й минуте
3вчера, 19:40Видео
Салах забьет около 30 мячей в этом сезоне АПЛ, считают букмекеры. У египтянина 18 голов и 13 ассистов
6вчера, 18:35
«Арсенал» вылетел из Кубка Англии, уступив «МЮ» в серии пенальти. «Канониры» котировались фаворитами матча
28вчера, 18:00
Чемпионат Португалии: «Порту» проиграл «Насьоналу» впервые с 2014 года. На поражение зашел коэффициент 8.40
1вчера, 17:20
«Гавр» сыграл 20 матчей подряд без ничьих. Это рекорд среди команд топ-5 лиг
1вчера, 17:05
«Тоттенхэм» не смог обыграть клуб 5-й лиги в Кубке Англии в основное время. На ничью давали 18.00
вчера, 16:00
21.00 – «Саутгемптон» побьет антирекорд по наименьшему количеству очков за сезон АПЛ. У команды 6 баллов после 20 туров
вчера, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
В Камбодже спасли 57 иностранцев от принудительного труда в казино
вчера, 16:46
Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Реала» и «Барселоны» на победу в финале Суперкубка Испании
вчера, 13:05Промо
Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе «Арсенала» в матче Кубка Англии с «МЮ»
вчера, 12:54Промо
В Казахстане в 2024 году обнаружено более 6 тысяч дроп-карт с оборотом свыше 45 млн долларов
вчера, 07:07
«Арсенал» не проигрывает «МЮ» дома с 2019 года. «Канониры» котируются явными фаворитами в матче Кубка Англии
вчера, 06:30
В Индии регулятор получил полномочия блокировать казино, которые не платят налоги
11 января, 17:50
Колумбия хочет повысить налоги для игорных операторов
11 января, 16:46
В 5 из 6 матчей между «Миланом» и «Кальяри» было забито 4+ мяча. 2.55 – тотал больше 3,5 голов в предстоящей очной игре
11 января, 16:28
Авиакомпания Delta Air Lines объявила о предстоящем партнерстве с букмекером DraftKings
11 января, 15:45
Налоговые поступления от азартного бизнеса в Камбожде выросли на 85%
111 января, 14:55
Рекомендуем