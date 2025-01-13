Боккетти проиграл все 8 матчей в качестве тренера в Серии А. 1.90 – очередное поражение экс-защитника «Спартака»
«Монца» примет «Фиорентину в 20-м туре Серии А.
Главный тренер «Монцы» Сальваторе Боккетти проиграл все 8 матчей в качестве тренера в чемпионате Италии – дважды с «Монцей» и 6 раз с «Вероной».
Букмекеры дают коэффициент 1.90 на очередное поражение экс-защитника «Спартака» в Серии А. На победу «Фиорентины» дают коэффициент 4.25.
Матч состоится 13 января и начнется в 22:45 мск.
Конец тайма – страшное время для «Реала». Цифры говорят, что кошмар с «Барселоной» – не случайность
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем