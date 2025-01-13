Боккетти проиграл все 8 матчей в качестве тренера в Серии А. 1.90 – очередное поражение экс-защитника «Спартака»

«Монца» примет «Фиорентину в 20-м туре Серии А.

Главный тренер «Монцы» Сальваторе Боккетти проиграл все 8 матчей в качестве тренера в чемпионате Италии – дважды с «Монцей» и 6 раз с «Вероной».

Букмекеры дают коэффициент 1.90 на очередное поражение экс-защитника «Спартака» в Серии А. На победу «Фиорентины» дают коэффициент 4.25.

Матч состоится 13 января и начнется в 22:45 мск.

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