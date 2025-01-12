В Великобритании гемблеры тратят в среднем около 50 долларов в месяц

Компания Department of Trust (DoT) проанализировала информацию о расходах британских гемблеров.

Для исследования были взяты данные 304 022 игроков, которые в период с 1 апреля 2023-го по 1 апреля 2024-го совершили хотя бы один платеж в пользу лицензированных операторов. На этом отрезке их совокупные расходы на гемблинг превысили 185 млн долларов.

В среднем ежемесячно на долю азартных игр приходилось 10,69% от всех расходов британских гемблеров на досуг. Это около 50 долларов.

Для сравнения, участники исследования ежемесячно тратили 56 долларов на посещение ресторанов, 55 долларов – на развлечения в выходные дни, 54 доллара – на доставку еды.

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