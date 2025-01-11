Чистая прибыль казино «Шамбала» в «Приморье» выросла почти на 45% в 2024 году

Выручка казино «Шамбала» в игорной зоне «Приморье» выросла более чем на треть в 2024 году.

Выручка казино за прошлый год составила 1,43 млрд рублей. В сравнении с 2023-м показатель вырос на 37,1%.Валовая прибыль увеличилась за отчетный период на 37,4% до 1,36 млрд рублей.

Чистая прибыль составила 669,05 млн рублей, что на 44,9% превысило показатель 2023-го (461,66 млн рублей).

Также на 14,4% увеличились внеоборотные активы казино – 3,71 млрд рублей. Оборотные активы выросли на 37,9% до 1,1 млрд рублей.

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