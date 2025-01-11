В Индии регулятор получил полномочия блокировать казино, которые не платят налоги
Министерство финансов Индии наделило новыми полномочиями регулятора азартных игр.
Теперь регулятор может блокировать сайты и мобильные приложения гемблинг-операторов, которые избегают уплаты налога на товары и услуги в стране. С 2024 года iGaming-операторы обязаны платить налог 28% с оборота.
Отмечается, что в 2024-м из-за уклонения операторов от уплаты налогов бюджет Индии недополучил 9,54 млрд долларов.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: iGaming Business
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