В Индии регулятор получил полномочия блокировать казино, которые не платят налоги

Министерство финансов Индии наделило новыми полномочиями регулятора азартных игр.

Теперь регулятор может блокировать сайты и мобильные приложения гемблинг-операторов, которые избегают уплаты налога на товары и услуги в стране. С 2024 года iGaming-операторы обязаны платить налог 28% с оборота.

Отмечается, что в 2024-м из-за уклонения операторов от уплаты налогов бюджет Индии недополучил 9,54 млрд долларов.

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