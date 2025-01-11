Колумбия хочет повысить налоги для игорных операторов

Президент Колумбии Густаво Петро призвал к повышению налога на азартные игры.

Предполагается, что такие меры поддержат сектор здравоохранения.

Ранее Конгресс отклонил проект бюджета на 2025 год, который включал увеличенные налоги для игорных компаний. Президент заявил, что инициативу сорвали политики, состоящие в союзе с гемблинг-операторами. Также глава страны обвинил операторов в неуплате налогов.

Президент подсчитал, что незаконные азартные игры ежегодно приводят к хищению десятков тысяч долларов, лишая государство критически важных средств.

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