Налоговые поступления от азартного бизнеса в Камбожде выросли на 85%
Комиссия по управлению азартными играми Камбоджи отчиталась о налоговых поступлениях от игорного бизнеса в 2024 году.
Общая сумма налоговых поступлений от гемблинга за прошлый год достигла 63,1 млн долларов. По сравнению с 2023-м показатель вырос на 85%.
Азартные игры в Камбодже доступны только иностранцам. Наземные казино в основном расположены вдоль приграничных регионов, в том числе город-казино Сиануквиль.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Asian Gaming Brief
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