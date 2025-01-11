Налоговые поступления от азартного бизнеса в Камбожде выросли на 85%

Комиссия по управлению азартными играми Камбоджи отчиталась о налоговых поступлениях от игорного бизнеса в 2024 году.

Общая сумма налоговых поступлений от гемблинга за прошлый год достигла 63,1 млн долларов. По сравнению с 2023-м показатель вырос на 85%.

Азартные игры в Камбодже доступны только иностранцам. Наземные казино в основном расположены вдоль приграничных регионов, в том числе город-казино Сиануквиль.

Ставочная вики Спортса

Прогноз букмекеров на Australian Open: Медведев – антирекорд за шесть лет, в топ-10 новый претендент