Правительство скорректировало правила распределения средств, которые букмекеры отчисляют на российский спорт
Правительство Российской Федерации скорректировало правила распределения целевых отчислений от азартных игр.
Согласно постановлению, теперь 20% целевых отчислений будут распределяться между спортивными федерациями исходя из результатов Олимпийских игр в Токио-2020 и Пекине-2022. Результаты выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Париже учитываться не будут.
Также отчисления от букмекеров будут распределять не в равных долях, а «пропорционально количеству видов спорта, в которых спортсмены заняли призовые места» или «приняли участие».
Постановление вступило в силу со дня опубликования – 28 декабря 2024 года.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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