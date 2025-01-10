Американец выиграл $500 тысяч в лотерею, указав номер подрезавшей его машины
Американец выиграл 500 тысяч долларов в лотерею, использовав неприятный дорожный инцидент.
23 декабря местный житель возвращался в Мэриленд из другого города, когда на шоссе его подрезал автомобиль. Мужчина запомнил номерной знак водителя и использовал его для 10 лотерейных билетов Pick 5 по 1 доллару за каждый.
Номер оказался выигрышным – каждый билет принес американцу по 50 тысяч долларов. Суммарно он заработал 500 тысяч долларов.
Прогноз букмекеров на Australian Open: Медведев – антирекорд за шесть лет, в топ-10 новый претендент
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: People.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем