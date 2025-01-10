Американец выиграл $500 тысяч в лотерею, указав номер подрезавшей его машины

Американец выиграл 500 тысяч долларов в лотерею, использовав неприятный дорожный инцидент.

23 декабря местный житель возвращался в Мэриленд из другого города, когда на шоссе его подрезал автомобиль. Мужчина запомнил номерной знак водителя и использовал его для 10 лотерейных билетов Pick 5 по 1 доллару за каждый.

Номер оказался выигрышным – каждый билет принес американцу по 50 тысяч долларов. Суммарно он заработал 500 тысяч долларов.

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