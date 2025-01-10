«Боруссия» 20 лет не проигрывает первый матч в году. 1.59 – продление тренда в игре с «Байером»
«Боруссия» примет «Байер» в рамках 16-го тура Бундеслиги.
Клуб из Дортмунда 20 лет не проигрывает первый матч в году – 15 побед и 5 ничьих. Последнее поражение – от «Шальке» (0:1) в январе 2004 года.
Букмекеры дают коэффициент 1.59 на то, что «Боруссия» не проиграет «Байеру». На победу леверкузенского клуба можно поставить за 2.41.
Матч состоится 10 января и начнется в 22:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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