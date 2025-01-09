81,2 млн пользователей посетили сайты российских букмекеров в декабре. Трафик Olimpbet вырос более чем в 2 раза

Совокупный трафик российских букмекеров в декабре 2024 года составил 81,18 млн пользователей, сообщает сервис Similarweb.

По сравнению с ноябрем общая посещаемость сайтов российских БК выросла на 2,69%.

Лидером по объему трафика остался «Фонбет» – его посещаемость выросла на 16,72% и составила 35,52 млн пользователей. В топ-3 по трафику также входят Winline (13,46 млн) и PARI (7,69 млн).

Наибольший рост в процентном соотношении показал Olimpbet (3,45 млн) – плюс 108,66% по сравнению с ноябрем. Самое большое падение – у Winline (минус 28,46%).

Ставочная вики Спортса

Зидан – главный кандидат в сборную Франции на место Дешама. Но в тройке претендентов Саутгейт и Моуринью!