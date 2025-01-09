Грилиш не забивает в АПЛ с декабря 2023-го – 24 матча подряд. 2.90 – не забьет до конца сезона

Джек Грилиш не забивает в чемпионате Англии с декабря 2023 года.

Безголевая серия полузащитника «Ман Сити» в АПЛ насчитывает 24 матча, а во всех турнирах – 33 игры.

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 2.90 на то, что Грилиш не забьет в этом сезоне АПЛ. 1.36 – забьет хотя бы один гол в чемпионате.

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