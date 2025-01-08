Польша призвала страны ЕС создать рабочую группу по борьбе с нелегальным гемблингом

Польша обратила внимание на угрозу нелегального гемблинга для государств Европейского союза (ЕС).

Польша с 1 января 2025-го стала председателем в Совете ЕС. Страна подготовила документ с описанием инициативы еще 19 декабря. В нем сообщается, что налоговые органы государств ЕС теряют до 7,2 млрд евро в результате деятельности нелицензированных гемблинг-операторов.

Польша предложила создать новую рабочую группу по азартным играм под руководством Европейской комиссии. В эту группу войдут национальные отраслевые эксперты, которые будут обмениваться опытом, знаниями и передовыми методами в сфере игорного бизнеса.

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