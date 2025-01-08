Польша призвала страны ЕС создать рабочую группу по борьбе с нелегальным гемблингом
Польша обратила внимание на угрозу нелегального гемблинга для государств Европейского союза (ЕС).
Польша с 1 января 2025-го стала председателем в Совете ЕС. Страна подготовила документ с описанием инициативы еще 19 декабря. В нем сообщается, что налоговые органы государств ЕС теряют до 7,2 млрд евро в результате деятельности нелицензированных гемблинг-операторов.
Польша предложила создать новую рабочую группу по азартным играм под руководством Европейской комиссии. В эту группу войдут национальные отраслевые эксперты, которые будут обмениваться опытом, знаниями и передовыми методами в сфере игорного бизнеса.
Хэмилтон обогатил отца соперника по картингу: тот еще в детстве Льюиса поставил на титул «Ф-1»!
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Bloomberg
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем