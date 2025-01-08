«Реал» – букмекерский фаворит Суперкубка Испании. В мини-турнире также примут участие «Барселона», «Атлетик» и «Мальорка»
Букмекеры считают «Реал» фаворитом Суперкубка Испании.
Мини-турнир пройдет в Саудовской Аравии 8-12 января. «Барселона» сыграет с «Атлетиком» в первом полуфинале, «Реал» встретится с «Мальоркой».
Главным фаворитом Суперкубка котируется «Реал» с коэффициентом 2.05. «Барселона» – второй претендент (2.45), «Атлетик» – третий (7.50), Мальорка – четвертый (18.00).
«Реал» – действующий обладатель Суперкубка Испании.
Опубликовала: Венера Кравченко
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