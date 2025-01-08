«Атлетик» не проигрывает в 15 матчах подряд. 1.96 – не уступит «Барселоне» в основное время Суперкубке Испании

«Барселона» сыграет с «Атлетиком» в 1/2 финала Суперкубка Испании.

«Барселона» – фаворит с коэффициентом 1.90. На «Атлетик» можно поставить за 4.00, на ничью по итогам двух таймов – за 4.10.

Проход сине-гранатовых оценивается в 1.48, на выход «Атлетика» в финал дают 2.75.

«Атлетик» не проигрывает в 15 матчах подряд. Если баски не уступят каталонцам по итогам основного времени, зайдет коэффициент 1.96.

Игра пройдет 8 января. Начало – в 22:00 мск.

Ставочная вики Спортса

Самые дикие провалы-2024. Шесть примеров