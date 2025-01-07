Налоговые поступления от азартного бизнеса в Украине достигли 402 млн долларов в 2024 году

Налоговый комитет Украины отчитался о поступлениях от игорного бизнеса в 2024 году.

По сравнению с 2023-м, платежи игорного бизнеса в государственный бюджет выросли на 63%. Общая сумма налоговых поступлений от гемблинга за прошлый год достигла 402 млн долларов.

Отмечается, что за последние три года налоговые поступления выросли в несколько раз, начиная с 4,8 млн долларов в 2021-м до более чем 236 млн долларов в 2023-м.

Несмотря на такой рост, часть iGaming-рынка страны продолжает оставаться в тени.

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