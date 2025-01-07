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Доходы игорного рынка в Португалии достигли 266,3 млн евро в 3-м квартале 2024 года

Регулятор азартных игр Португалии отчитался о доходах за третий квартал 2024 года.

Валовой доход от онлайн-гемблинга за октябрь-декабрь составил 266,3 млн евро. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года доход вырос на 23,7%.

Доходы от iGaming занимают первое место по доле от совокупных доходов и составляют 175,1 млн евро – 65,7% от валового игрового дохода.

Ставки на спорт принесли 91,2 млн евро, что составило 34,3% от общего дохода. Сегмент вырос на 11,4% в годовом исчислении, но его доля на рынке продолжает снижаться.

Число зарегистрированных игроков достигло 4,58 млн, что на 16,9% больше, чем в 2023 году.

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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Next.io
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