Селебрини обошел Мичкова в списке фаворитов на «Колдер Трофи» по версии букмекеров. Месяц назад Матвея котировали основным претендентом

Букмекеры обновили котировки в линии на обладателя «Колдер Трофи» в сезоне-2024/25.

Главным фаворитом на звание лучшего новичка в регулярном чемпионате НХЛ котируется Макклин Селебрини из «Сан-Хосе» (коэффициент 1.40).

Вторым претендентом считается Матвей Мичков (4.30). При этом месяц назад нападающий «Филадельфии» возглавлял список фаворитов на «Колдер Трофи» с коэффициентом 1.50. Третьим котируется Лэйн Хатсон из «Монреаля» (6.50).

Мичков не набирает очков в третьем матче подряд.

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У «Ливерпуля» меньше 3% шансов на требл – и это самый высокий показатель в топ-5. А как у остальных?