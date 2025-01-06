У «Реала» лишь две разгромные победы в 20 последних матчах Кубка Испании. 1.93 – коэффициент на фору (+2,5) «Депортива Минера»

Букмекеры оценили шансы «Реала» разгромить «Депортива Минера» в 1/16 финала Кубка Испании.

На победу «сливочных» с форой (-2,5) дают коэффициент 1.87. При этом у «Реала» лишь две разгромные победы за последние 20 матчей в Кубке Испании – над «Барселоной» в 2023-м и «Сарагосой» в 2020-м.

«Депортива Минера» выступает в четвертом дивизионе Испании. Если команда победит с форой (+2,5), сыграет коэффициент 1.93.

Матч пройдет 6 января. Начало – в 21:00 мск.

Ставочная вики Спортса

Сафонов выиграл первый титул в Европе. Кто еще из россиян брал трофеи в топ-лигах?