РПЦ запретила священникам работать в казино и игорных домах

Синод Русской православной церкви утвердил список профессий, запрещенных для священников.

Постановление опубликовано на сайте РПЦ под названием «О светской трудовой деятельности священнослужителей». Критериями приемлемой деятельности называются нормы Евангелия и канонические правила.

На этом основании работа священнослужителей в игорных домах и казино является совершенно недопустимой, поскольку специфика таких учреждений является сомнительной с моральной точки зрения.

Также в список неприемлемой деятельности вошли воинская служба, профессиональный спорт, работа в коллекторских агентствах, шоу-бизнес, актерство, балет и т.д.

Полный перечень указан на сайте РПЦ .

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