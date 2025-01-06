РПЦ запретила священникам работать в казино и игорных домах
Синод Русской православной церкви утвердил список профессий, запрещенных для священников.
Постановление опубликовано на сайте РПЦ под названием «О светской трудовой деятельности священнослужителей». Критериями приемлемой деятельности называются нормы Евангелия и канонические правила.
На этом основании работа священнослужителей в игорных домах и казино является совершенно недопустимой, поскольку специфика таких учреждений является сомнительной с моральной точки зрения.
Также в список неприемлемой деятельности вошли воинская служба, профессиональный спорт, работа в коллекторских агентствах, шоу-бизнес, актерство, балет и т.д.
Полный перечень указан на сайте РПЦ.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Сайт РПЦ
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