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3.00 – коэффициент, что следующим местом работы Саутгейта станет «Вест Хэм». В списке также «МЮ» и «Эвертон»

Букмекеры принимают ставки на следующее место работы Гарета Саутгейта.

Аналитики дают коэффициент 3.00, что Саутгейт возглавит «Вест Хэм». Этот вариант считается самым вероятным. Кроме того, нынешний наставник «Вест Хэма» Хулен Лопетеги котируется главным фаворитом на следующую отставку в АПЛ.

Также в топ-3 на следующее место работы английского специалистам есть «Манчестер Юнайтед» (7.00) и «Эвертон» (8.50).

Саутгейт ушел с поста главного тренера сборной Англии после финала Евро-2024 против Испании (1:2) и с тех пор остается без работы.

Ставочная вики Спортса

Сенсации-2024: «Байер» Алонсо. Без одного матча требл и кэф 13 770

Опубликовала: Венера Кравченко
logoВест Хэм
Ставки на спорт
logoЭвертон
Ставки на футбол
logoХулен Лопетеги
logoМанчестер Юнайтед
logoГарет Саутгейт
logoСборная Англии по футболу
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