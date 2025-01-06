«Реал» разгромит «Депортива Минера» со счетом 4:0 в Кубке Испании, считают букмекеры
«Реал» сыграет в гостях с «Депортива Минера» в 1/16 финала Кубка Испании.
«Реал» – безоговорочный фаворит с коэффициентом 1.08. На победу «Депортива Минера» дают 23.00, на ничью в основное время – 15.00.
Проход «сливочных» оценен в 1.04. На выход соперника в 1/8 финала предлагается коэффициента 14.00.
4:0 в пользу «Реала» – самый вероятный счет матча. На это можно поставить за 4.90.
Игра пройдет 6 января и начнется в 21:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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