Мировой iGaming-рынок достигнет 153,21 млрд долларов к 2029 году (Focus Gaming News)
Портал Focus Gaming News спрогнозировал бурный рост индустрии мирового iGaming-рынка.
Согласно исследованию, в 2024-м iGaming-рынок оценили в 93,26 млрд долларов, а к 2029 году он достигнет 153,21 млрд долларов. Среднегодовой темп роста составит 10,44%.
Основные факторы развития индустрии – популярность мобильного гемблинга и внедрение искусственного интеллекта для персонализации игрового процесса.
Сенсации-2024: «Байер» Алонсо. Без одного матча требл и кэф 13 770
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Focus Gaming News
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