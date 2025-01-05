Мировой iGaming-рынок достигнет 153,21 млрд долларов к 2029 году (Focus Gaming News)

Портал Focus Gaming News спрогнозировал бурный рост индустрии мирового iGaming-рынка.

Согласно исследованию, в 2024-м iGaming-рынок оценили в 93,26 млрд долларов, а к 2029 году он достигнет 153,21 млрд долларов. Среднегодовой темп роста составит 10,44%.

Основные факторы развития индустрии – популярность мобильного гемблинга и внедрение искусственного интеллекта для персонализации игрового процесса.

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