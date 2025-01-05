Лотерейный оператор Allwyn приобрел акции букмекера Novibet, чтобы расширить присутствие на рынке онлайн-ставок

Транснациональный лотерейный оператор Allwyn приобрел у Logflex MT Holding контрольный пакет акций букмекера Novibet.

По предварительным данным, стоимость сделки – 217 млн евро. Завершение сделки ожидается во второй половине 2025 года. Novibet сохранит свое название и управленческую команду, а также продолжит работать отдельно без непосредственного поглощения Allwyn.

Allwyn таким образом хочет расширить присутствие в сегменте онлайн-ставок. При определенных условиях (потенциальная прибыльность Novibet) Logflex MT Holding сможет дополнительно получить еще 110 млн евро.

Novibet – второй по величине гемблинг-оператор Греции, который в последнее время расширил присутствие в таких юрисдикциях, как Бразилия, Ирландия и Мексика.

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