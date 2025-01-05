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  • В 6 из 8 последних матчей за Суперкубок Франции было забито 3+ мяча. 1.50 – тотал больше 2,5 голов в игре «ПСЖ» против «Монако»
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В 6 из 8 последних матчей за Суперкубок Франции было забито 3+ мяча. 1.50 – тотал больше 2,5 голов в игре «ПСЖ» против «Монако»

«ПСЖ» сыграет с «Монако» в матче за Суперкубок Франции.

«ПСЖ» – явный фаворит с коэффициентом 1.60. На «Монако» можно поставить за 5.50, на ничью – за 4.50.

С 2013 года «ПСЖ» не выигрывал Суперкубок лишь однажды – в 2021-м уступил «Лиллю» (0:1).

Букмекеры уверены, что игра получится результативной. В 6 из 8 последних матчей за Суперкубок Франции было забито 3+ мяча.

На тотал больше 2,5 голов дают 1.50. Тотал меньше 2,5 оценивается в 2.60.

Матч состоится 5 января. Начало – в 19:30 мск.

Ставочная вики Спортса

Год мощи «Спортинга», атаки ПСВ и суперзащиты «Арсенала»: кто много забивал, побеждал и пропускал в 2024-м

Опубликовала: Венера Кравченко
logoПСЖ
logoСуперкубок Франции
Ставки на футбол
Ставки на спорт
logoМонако
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