Букмекеры назвали фаворитов на требл в 2025 году

В Бетсити появилась линия с претендентами на требл в нынешнем сезоне. Фаворитом на победу в трех турнирах считается Ливерпуль. Коэффициент на историческое достижение команды Арне Слота равен 27.00.

Реал занимает вторую позицию в линии (35.00), небольшие шансы оставляют «ПСЖ» (50.00) и «Интеру» (75.00).

Коэффициент на требл «Манчестер Сити» подрос до 1000.00.

Важно, что букмекеры не учитывают победу в Кубке Лиги в рамках данной линии, засчитывается только Кубок Англии.Ставочная вики Спортса

Мбаппе оживает, но все еще ниже ожиданий. Оправдает прогноз букмекеров?