Букмекеры назвали фаворитов на требл в 2025 году
В Бетсити появилась линия с претендентами на требл в нынешнем сезоне. Фаворитом на победу в трех турнирах считается Ливерпуль. Коэффициент на историческое достижение команды Арне Слота равен 27.00.
Реал занимает вторую позицию в линии (35.00), небольшие шансы оставляют «ПСЖ» (50.00) и «Интеру» (75.00).
Коэффициент на требл «Манчестер Сити» подрос до 1000.00.
Важно, что букмекеры не учитывают победу в Кубке Лиги в рамках данной линии, засчитывается только Кубок Англии.Ставочная вики Спортса
Мбаппе оживает, но все еще ниже ожиданий. Оправдает прогноз букмекеров?
Опубликовал: Георгий Шаков
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