Шансы на чемпионство «Сити» рухнули в 15 раз с начала сезона АПЛ – с 2.30 до 35.00
Букмекеры не верят, что «Ман Сити» выиграет АПЛ в сезоне-2024/25.
Клуб из Манчестера идет на 5-м месте в турнирной таблице лиги по итогам 19 туров, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков.
До старта сезона «Сити» котировался главным фаворитом на чемпионство за 2.30. Коэффициент вырос уже в 15 раз – до 35.00.
Популизм политиков, угрозы нелегалов, риск фатальных решений – в большом разговоре о беттинг-индустрии. Что изменил 2024-й?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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