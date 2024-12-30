Шансы на чемпионство «Сити» рухнули в 15 раз с начала сезона АПЛ – с 2.30 до 35.00

Букмекеры не верят, что «Ман Сити» выиграет АПЛ в сезоне-2024/25.

Клуб из Манчестера идет на 5-м месте в турнирной таблице лиги по итогам 19 туров, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков.

До старта сезона «Сити» котировался главным фаворитом на чемпионство за 2.30. Коэффициент вырос уже в 15 раз – до 35.00.

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