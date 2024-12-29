Остров Мэн оштрафовал дочернюю компанию букмекера Betsson за нарушение закона, связанного с противодействием финансированию терроризма

Регулятор острова Мэн оштрафовал компанию BMO Manx Limited на 870 тысяч долларов.

BMO Manx Limited – дочерняя компания букмекера Betsson. Регулятор наложил штраф после комплексного расследования, выявившего многочисленные нарушения установленных норм и законодательства.

Проверка выявила существенные недостатки в процедурах, связанных с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма. Также BMO не проводила дополнительный мониторинг в случаях подозрительной активности клиентов.

Изначально размер штрафа составлял 1,2 млн долларов, но был снижен благодаря сотрудничеству BMO с регулятором.

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