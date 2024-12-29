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  • В Италии вступил в силу новый режим регулирования гемблинг-операторов. Стоимость лицензии увеличилась в 35 раз
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В Италии вступил в силу новый режим регулирования гемблинг-операторов. Стоимость лицензии увеличилась в 35 раз

В Италии официально запустили новый режим лицензирования гемблинг-операторов.

Правительство страны завершило первый этап реорганизации игорного сектора. Законодательство в сфере онлайн-гемблинга коренным образом изменилось впервые с 2011 года.

Одной из ключевых особенностей нового законопроекта стало увеличение стоимости лицензии в 35 раз: от 200 тысяч до 7 млн евро.

Новые условия для легального присутствия гемблинг-операторов в Италии:

  1. Налог на валовый игровой доход – 3%.

  2. Заявители должны предоставить предварительную гарантию в размере 750 тысяч евро в виде депозита или «поручительства» через уполномоченные банки или финансовых посредников.

  3. Нужна окончательная гарантия в 3,7 млн евро на 2025 год, что составляет 10% от общей стоимости государственного тендера (37,1 млн евро).

  4. Операторы должны заплатить комиссию в 560 евро Национальному управлению Италии по борьбе с коррупцией.

Новые правила лицензирования:

  • Операторы должны иметь штаб-квартиру в Европейской экономической зоне и действующую лицензию.

  • Показать общий доход, превышающий 3 млн евро за последние два финансовых года.

  • Одна лицензия выдается только на один сайт.

  • Одна компания сможет получить максимум пять лицензий сроком на девять лет.

Второй этап реформы предусматривает введение законов для противодействия нелегальному гемблингу.

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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: SbcNews
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