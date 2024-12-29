В Италии вступил в силу новый режим регулирования гемблинг-операторов. Стоимость лицензии увеличилась в 35 раз

В Италии официально запустили новый режим лицензирования гемблинг-операторов.

Правительство страны завершило первый этап реорганизации игорного сектора. Законодательство в сфере онлайн-гемблинга коренным образом изменилось впервые с 2011 года.

Одной из ключевых особенностей нового законопроекта стало увеличение стоимости лицензии в 35 раз: от 200 тысяч до 7 млн евро.

Новые условия для легального присутствия гемблинг-операторов в Италии:

Налог на валовый игровой доход – 3%. Заявители должны предоставить предварительную гарантию в размере 750 тысяч евро в виде депозита или «поручительства» через уполномоченные банки или финансовых посредников. Нужна окончательная гарантия в 3,7 млн евро на 2025 год, что составляет 10% от общей стоимости государственного тендера (37,1 млн евро). Операторы должны заплатить комиссию в 560 евро Национальному управлению Италии по борьбе с коррупцией.

Новые правила лицензирования:

Операторы должны иметь штаб-квартиру в Европейской экономической зоне и действующую лицензию.

Показать общий доход, превышающий 3 млн евро за последние два финансовых года.

Одна лицензия выдается только на один сайт.

Одна компания сможет получить максимум пять лицензий сроком на девять лет.

Второй этап реформы предусматривает введение законов для противодействия нелегальному гемблингу.

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