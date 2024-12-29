Объем рынка азартных игр в Африке достигнет 11,27 млрд долларов к 2032 году (Astute Analytica)

Гемблинг-индустрия в Африке демонстрирует стремительный рост.

Согласно исследованию Astute Analytica, темп роста составляет 7,06% в год. Таким образом, объем рынка азартных игр в Африке достигнет 11,27 млрд долларов к 2032 году.

Основными факторами развития станут рост количества интернет-пользователей (520+ млн), доступность смартфонов (300+ млн пользователей), общий рост доходов населения и изменения в регулировании.

Ожидается, что лидерами игорной индустрии будут ЮАР, Кения и Нигерия.

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