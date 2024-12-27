Николай Оганезов: «Ставки на спорт глобально ничем не отличаются от лотерей. Шансов выиграть в ставках намного больше – это математика»
Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов высказался о негативном отношении общества к букмекерам.
– У индустрии негативная репутация в обществе, многие скажут: букмекерам нужно еще больше ограничений.
– Если к этому относиться как к способу заработка, будет абсолютный негатив. Нужно понимать, что букмекерский бизнес, ставки на спорт – это не способ заработать деньги и подняться по социальной лестнице. Это досуг, развлечение, от этого надо получать удовольствие, а не пытаться заработать миллионы.
На самом деле ставки на спорт глобально ничем не отличаются от лотерей, но информационный фон азартных игр оставляет негативное впечатление. У нас же люди не относятся негативно к лотереям? Шансов выиграть в ставках на спорт намного больше – это математика.
Но если пытаться стать миллионером, человек быстро разочаруется, будет испытывать только негатив. Потому что заработать миллионы на ставках очень-очень сложно, – заявил Оганезов.
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