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«Челси» проиграл «Фулхэму», ведя 1:0 к 82-й минуте. В лайве на камбэк давали 90.00

«Челси» уступил «Фулхэму» (1:2) на своем поле в матче 18-го тура чемпионата Англии.

Хозяева вели в счете до 82-й минуты. В лайве коэффициент на камбэк «Фулхэма» доходил до 90.00 – около 1,1% вероятности на победу.

Перед игрой на победу «дачников» давали коэффициент 7.00. «Челси» котировался явным фаворитом за 1.40.

«Фулхэм» впервые с 1964 года победил «Челси» на выезде.

Ставочная вики Спортса

Магические числа «Фулхэма»: кэф 90, 60 лет без побед, повторили лучший старт в истории

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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