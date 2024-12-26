Рынок азартных игр – абсолютный лидер по объему услуг, оказываемых населению в Казахстане
Рынок азартных игр стал лидером по объему оказываемых услуг населению в Казахстане за первые 9 месяцев 2024 года.
«Деятельность по организации азартных игр и пари — абсолютный лидер среди всех секторов услуг, оказываемых населению.
Для сравнения: годом ранее наибольший объем услуг, оказанных населению, приходился на деятельность в области спорта, отдыха и досуга.
В целом в январе–сентябре предыдущих лет сфера азарта — зачастую нездорового — уступала по объему услуг, оказанных населению, секторам операций с недвижимым имуществом и деятельности по обслуживанию и благоустройству домов и территорий», – говорится в исследовании Ranking.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ranking.kz
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