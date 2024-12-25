11.00 – голкипер забьет в чемпионате Англии в 2025 году. Последний вратарский гол – от Алиссона в 2021-м

Букмекеры оценили вероятность вратарского гола в АПЛ в следующем году.

Британский букмекер Bet365 дает коэффициент 11.00 на то, что голкипер отличится в матче чемпионата Англии в 2025 году.

Последний вратарский гол в АПЛ случился в мае 2021-го – тогда Алиссон принес победу «Ливерпулю» в матче с «Вест Бромвичем» (2:1), забив головой на 95-й минуте.

Всего за 32 года существования АПЛ было 6 вратарских голов.

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