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  • 11.00 – голкипер забьет в чемпионате Англии в 2025 году. Последний вратарский гол – от Алиссона в 2021-м
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11.00 – голкипер забьет в чемпионате Англии в 2025 году. Последний вратарский гол – от Алиссона в 2021-м

Букмекеры оценили вероятность вратарского гола в АПЛ в следующем году.

Британский букмекер Bet365 дает коэффициент 11.00 на то, что голкипер отличится в матче чемпионата Англии в 2025 году.

Последний вратарский гол в АПЛ случился в мае 2021-го – тогда Алиссон принес победу «Ливерпулю» в матче с «Вест Бромвичем» (2:1), забив головой на 95-й минуте.

Всего за 32 года существования АПЛ было 6 вратарских голов.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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