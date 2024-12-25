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  • На 25% выросло число обращений британцев за помощью из-за проблем с азартными играми
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На 25% выросло число обращений британцев за помощью из-за проблем с азартными играми

Британцы стали на 25% чаще обращаться за помощью из-за проблем с азартными играми, сообщает организация GamCare.

По данным организации, которая занимается помощью игрокам, количество звонков и онлайн-обращений выросло на 25% - до 55 228 за период с 1 апреля 2023-го по 31 марта 2024 года.

Также в GamCare сообщили о предоставлении 9100 бесплатных сеансов лечения лудомании в течение года.

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Рэшфорд – на выход из «МЮ»? Первый вариант у букмекеров – «ПСЖ», затем – Саудовская Аравия

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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