На 25% выросло число обращений британцев за помощью из-за проблем с азартными играми
Британцы стали на 25% чаще обращаться за помощью из-за проблем с азартными играми, сообщает организация GamCare.
По данным организации, которая занимается помощью игрокам, количество звонков и онлайн-обращений выросло на 25% - до 55 228 за период с 1 апреля 2023-го по 31 марта 2024 года.
Также в GamCare сообщили о предоставлении 9100 бесплатных сеансов лечения лудомании в течение года.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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