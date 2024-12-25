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Дартсмена Энди Дженкинса обвинили в организации 12 договорняков. Он входил в топ-10 мирового рейтинга

Полуфиналиста ЧМ-2007 по дартсу Энди Дженкинса обвинили в организации договорных матчей.  

По данным DRA, в 12 играх Модус-Суперсерии с участием Дженкинса были зафиксированы подозрительные ставки. Также отмечается, что 53-летний спортсмен сам ставил на дартс, что запрещено действующим игрокам.

Дженкинс входил в топ-10 рейтинга Профессиональной дартс-корпорации (PDC) и дошел до полуфинала ЧМ-2007.

В ближайшее время дисциплинарный комитет DRA примет решение о дисквалификации спортсмена. Дженкинс фактически не выступает уже более года – расследование началось в ноябре 2023 года.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт DRA
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