6.00 – Тен Хаг возглавит клуб АПЛ в 2025 году. В октябре его уволили из «МЮ»
Букмекеры оценили вероятность возвращения Эрика тен Хага в АПЛ.
54-летний нидерландец находится без работы после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в конце октября. Под его руководством команда выиграла Кубок английской лиги в сезоне-2022/23 и Кубок Англии в сезоне-2023/24.
Британский букмекер Bet365 дает коэффициент 6.00 на то, что Тен Хаг возглавит клуб из АПЛ в 2025 году.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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