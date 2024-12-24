6.00 – Тен Хаг возглавит клуб АПЛ в 2025 году. В октябре его уволили из «МЮ»

Букмекеры оценили вероятность возвращения Эрика тен Хага в АПЛ.

54-летний нидерландец находится без работы после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в конце октября. Под его руководством команда выиграла Кубок английской лиги в сезоне-2022/23 и Кубок Англии в сезоне-2023/24.

Британский букмекер Bet365 дает коэффициент 6.00 на то, что Тен Хаг возглавит клуб из АПЛ в 2025 году.

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