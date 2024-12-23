637 млн запросов в «Яндексе» и Google сделали россияне за 3 года в поиске нелегальных БК и казино

Россияне чаще ищут в поисковиках сайты нелегальных букмекеров, чем легальных операторов.

По данным телеграм-канала «Вредный букмекер», за последние 3 года россияне сделали 636,8 миллиона запросов в «Яндексе» и Google, связанных с нелегальными букмекерами и казино.

За аналогичный период число запросов легальных букмекеров в поисковиках оказалось почти в 3 раза меньше – 222,6 миллиона.

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