637 млн запросов в «Яндексе» и Google сделали россияне за 3 года в поиске нелегальных БК и казино
Россияне чаще ищут в поисковиках сайты нелегальных букмекеров, чем легальных операторов.
По данным телеграм-канала «Вредный букмекер», за последние 3 года россияне сделали 636,8 миллиона запросов в «Яндексе» и Google, связанных с нелегальными букмекерами и казино.
За аналогичный период число запросов легальных букмекеров в поисковиках оказалось почти в 3 раза меньше – 222,6 миллиона.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «Вредный букмекер»
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