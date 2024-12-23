«Ман Сити» 14 лет подряд завершает сезон АПЛ в топ-4. Букмекеры дают 48% на то, что тренд прервется

«Манчестер Сити» может впервые за 15 лет закончить сезон АПЛ вне топ-4.

В последний раз «горожане» не попали в первую четверку АПЛ в сезоне-2009/10. В 14 следующих сезонах «Сити» завершал чемпионат в топ-4, в 13 из них оказывался в топ-3.

Букмекеры дают коэффициент 2.08 на то, что команда Пепа Гвардиолы закончит сезон-2024/25 за пределами топ-4. Это соответствует вероятности в 48%. На завершение сезона в топ-4 можно поставить за 1.75.

«Манчестер Сити» идет на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ и отстает от идущего четвертым «Ноттингем Фореста» на 4 очка.

Ставочная вики Спортса

Вероятность победы «Сити» в АПЛ рухнула на 33% за два месяца. У «Ливерпуля» – 65% на трофей