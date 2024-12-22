1.20 – «Ливерпуль» закончит общий этап Лиги чемпионов без поражений

Букмекеры принимают ставки на итоги «Ливерпуля» на общем этапе Лиги чемпионов.

До конца группового этапа осталось 2 тура. «Ливерпуль» сыграет дома против «Лилля» и против ПСВ на выезде.

Букмекеры дают коэффициент 1.20, что «красные» закончат общий этап без поражений. Обратная ставка сыграет за 4.00.

Матч с «Лиллем» пройдет 21 января, с ПСВ – 29 января.

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