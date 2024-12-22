В Турции число лудоманов превысило количество наркозависимых

В Турции лудомания стала более актуальной проблемой в сравнении с наркоманией.

Глава благотворительной организации «Зеленый Полумесяц» Мехмет Динч во время выступления в парламенте заявил, что если в 2020 году на лудоманию приходилось 24% от всех обращений, то в текущем году их доля выросла до 36%.

Также Динч отметил, что во многих случаях лудомания наблюдается уже у подростков в возрасте 15 лет. Наибольшее количество случаев игровой зависимости было зафиксировано в таких городах, как Стамбул, Анкара, Измир, Бурса и Анталья.

При этом азартные игры в Турции строго регулируются. В стране разрешены только государственная лотерея и государсственный букмекер IDDAA.

«Зеленый Полумесяц» – турецкая некоммерческая организация, которая борется с алкогольной, наркотической и иными видами зависимостей. Была основана в 1920г году в Стамбуле.

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