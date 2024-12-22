«Борнмут» не проигрывает «Манчестер Юнайтед» в двух очных матчах подряд. 2.02 – снова не уступит

«Манчестер Юнайтед» примет «Борнмут» в 17-м туре АПЛ.

Хозяева – фавориты с коэффициентом 1.85. На гостей можно поставить за 4.20, на ничью – за 4.00.

«МЮ» не может обыграть «Борнмут» в двух последних матчах (ничья 2:2 и поражение 0:3). Если гости не проиграют, зайдет коэффициент 2.02.

«Борнмут» не проигрывает 4 матча подряд и с 25 очками идет восьмым в АПЛ. «МЮ» с 22 баллами находится на 13-й строчке.

Игра пройдет 22 декабря и начнется в 17:00 мск.

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