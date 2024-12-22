На Кипре футбольный матч перенесли из-за подозрительных ставок. Игра могла носить договорной характер

Кипрская футбольная федерация объявила о переносе матча Второго дивизиона между командами «Ахиронас-Онисилос» и «Закакиу».

Встреча должна была состояться 21 декабря, однако полиция сообщила федерации, что матч может носить договорной характер. Опасения возникли из-за подозрительных схем ставок на указанную игру.

Матч перенесен на 5 января. Национальное управление по ставкам Кипра рекомендовало букмекерам отказаться от приема ставок на игру, а также рассчитать возвратом пари, которые уже были заключены.

После 13 туров Второго дивизиона «Закакиу» с 19 очками идет седьмым в таблице. «Ахиронас-Онисилос» отстает на один балл и находится на восьмой строчке.

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