«Боруссия» – фаворит против «Вольфсбурга». У «шмелей» одна победа в последних 8 матчах на выезде

Дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с «Вольфсбургом» в 15-м туре Бундеслиги.

«Боруссия» – небольшой фаворит с коэффициентом 2.20. На «Вольфсбург» можно поставить за 3.30, на ничью – за 3.70.

При этом у «волков» нет поражений в 5 домашних матчах подряд. «Шмели» же выиграли лишь 1 из 8 последних матчей на выезде (6 поражений и ничья). Если «Вольфсбург» не проиграет, зайдет коэффициент 1.72.

Букмекеры считают, что игра получится результативной. Тотал больше 2,5 голов идет за 1.65, а тотал меньше 2,5 – за 2.30

Матч пройдет 22 декабря. Начало – в 19:30 мск.

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