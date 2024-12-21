Вратаря сборной Камбоджи подозревают в сдаче матча. Сингапур забил 2 гола после его ошибок и победил 2:1

Федерация футбола Камбоджи начала расследование в отношении голкипера национальной команды.

21-летний Дара Вайрик подозревается в сдаче матча сборной Сингапура на турнире Mitsubishi Electric Cup 2024. Вратарь за 16 минут после стартового свистка допустил две ошибки, которые привели к голам.

В первом случае Вайрик поскользнулся при выносе мяча. Во втором он отдал неудачный пас партнеру в штрафной. В оставшееся время Камбоджа отыграла один мяч, но все равно уступила 1:2.

Если вина голкипера будет доказана, его пожизненно дисквалифицируют.

Ставочная вики Спортса

Опередил даже Шона Дайча. Неужели Гвардиолу все-таки уволят?