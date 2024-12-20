«Бачка-Топола» победила «Ноа», уступая 1:3 к 74-й минуте. В лайве на камбэк сыграл коэффициент 47.00
«Бачка-Топола» победила «Ноа» (4:3) в 6-м туре Лиги конференций.
В прематче «Бачка-Топола» котировалась фаворитом за 2.30. В лайве при счете 1:3 коэффициент на победу сербов достигал 47.00. «Бачка-Топола» трижды забила с 74-й по 81-ю и победила.
Благодаря этому камбэку сербы вышли в 1/16 финала. «Ноа» вылетел из еврокубков.
В предматчевой линии максимальный тотал голов был 5,5 – за 8.70.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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