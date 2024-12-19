Директор школы в Узбекистане организовал азартные игры в своем кабинете
В Узбекистане задержали директора школы, который организовал азартные игры в своем кабинете.
17 декабря сотрудники Чартакского районного ОВД провели рейд, в результате которого выяснилось, что директор общеобразовательной школы №8 организовал азартные игры в своем служебном кабинете. Отмечается, что директор лично принимал участие в азартных играх.
По факту незаконной организации азартных игр проводится доследственная проверка. Трудовой договор с директором школы расторгнут в одностороннем порядке.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: UzNews
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