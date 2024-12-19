«Спартак» впервые за 23 матча котируется фаворитом против «Зенита». Последний раз это было в чемпионском сезоне

Букмекеры считают, что «Спартак» победит «Зенит» в 21-м туре РПЛ.

Московский клуб котируется фаворитом встречи, которая пройдет 16 марта. На победу московского клуба дают коэффициент 2.32, на успех «Зенита» – 2.99.

Последний раз «Спартак» котировался фаворитом против «Зенита» в апреле 2017 года. Тогда, в 23-м туре чемпионского сезона, москвичи победили со счетом 2:1 – перед игрой на их успех давали коэффициент 2.32.

В каждом из следующих 22 матчей фаворитом котировался «Зенит».

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