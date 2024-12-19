1

$30 млрд потратили американцы на ставки в 3-м квартале – на 30% больше, чем годом ранее

17 декабря в Сенате США обсудили последствия легализации ставок на спорт в стране.

По словам сенатора от штата Иллинойс Дика Дурбина, в 3-м квартале 2024 года американцы потратили на ставки более $30 млрд, что на 30% больше показателя прошлого года.

Дурбин также обратил внимание на существенный рост расходов букмекеров на рекламу. По прогнозам за 2024 год операторы направят на свое продвижение суммарно около 1,3 миллиарда долларов.

Ставочная вики Спортса

Капризов в топе фаворитов на «Харт», «Арт» и «Ришар». Три награды за сезон – неужели реальность?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Next.io
Ставки на спорт
Зарубежный беттинг
Беттинг-индустрия
Ставки на сегодня
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
9 миллионов американцев страдают от проблем из-за участия в азартных играх
17 минут назад
$160,4 млрд – общемировой доход букмекеров и казино за 2024 год
сегодня, 08:44
Капризов – фаворит на «Харт Трофи» у букмекеров. С начала сезона коэффициент обвалился с 23.00 до 2.10
7вчера, 14:49
«ПСЖ» выиграл все матчи сезона Лиги 1 по ударам в створ. 1.52 – продление тренда
вчера, 14:05
Холанд и Салах лидируют в гонке бомбардиров АПЛ. Форвард «Сити» котируется выше – 1.65 против 3.20
7вчера, 13:48
243.00 – самый высокий зашедший коэффициент на матч ATP в завершившемся сезоне (BetBoom)
вчера, 12:59
В Нидерландах нелегальные онлайн-казино вошли в топ самых быстрорастущих поисковых запросов в 2024 году
вчера, 12:27
«ПСЖ» Сафонова – фаворит матча с «Монако» Головина. У парижан 1 победа в 5 личных встречах
вчера, 11:52
2.55 – «Реал», «ПСЖ» или «Ман Сити» не выйдет в плей-офф ЛЧ. 1.45 – выйдут все
4вчера, 10:27
Правительство Новой Зеландии планирует запретить собачьи бега из-за высокого процента травмированных животных
вчера, 09:44
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Ягудин, Роман Костомаров и Аделина Сотникова станут послами Добра на Чемпионате России по фигурному катанию
вчера, 14:10Промо
Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Монако» нанести «ПСЖ» первое поражение в Лиге 1
вчера, 13:15Промо
Футболист «Газпром-Югры» Андрей Понкратов — обладатель приза БЕТСИТИ Красивая игра
вчера, 09:12Промо
Клиент клуба «Лиги Ставок Private Betting» собрал экспресс из двух матчей и выиграл 11,6 млн рублей
17 декабря, 12:09Промо
«Вместе, чтобы побеждать!»: сборная России победила на Кубке Первого канала
17 декабря, 11:16Промо
Лига Ставок провела первый розыгрыш призов драгоценной акции ЛотеRRея Cullinan
17 декабря, 09:55Промо
Мичел из «Жироны» – фаворит на замену Гвардиоле в «Ман Сити». Хаби Алонсо – 2-й у букмекеров, Компани – 3-й
1616 декабря, 14:42
В рамках трофи-тура главный приз БЕТСИТИ Кубка Лиги прокатился на оленьей упряжке
16 декабря, 12:40Промо
«Саутгемптон» – клуб, в ворота которого Сон забил больше всего мячей в карьере. 2.10 – коэффициент на гол корейца
115 декабря, 17:49
Холанд забил 6 мячей в 4 матчах против «МЮ» в АПЛ. Норвежец котируется самым вероятным автором гола в предстоящей игре
115 декабря, 15:42
Рекомендуем