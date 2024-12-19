$30 млрд потратили американцы на ставки в 3-м квартале – на 30% больше, чем годом ранее

17 декабря в Сенате США обсудили последствия легализации ставок на спорт в стране.

По словам сенатора от штата Иллинойс Дика Дурбина, в 3-м квартале 2024 года американцы потратили на ставки более $30 млрд, что на 30% больше показателя прошлого года.

Дурбин также обратил внимание на существенный рост расходов букмекеров на рекламу. По прогнозам за 2024 год операторы направят на свое продвижение суммарно около 1,3 миллиарда долларов.

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