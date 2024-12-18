«ПСЖ» выиграл все матчи сезона Лиги 1 по ударам в створ. 1.52 – продление тренда

«Монако» примет «ПСЖ» в 16-м туре Лиги 1.

Клуб из Парижа выиграл по ударам в створ во всех предыдущих 15 матчах чемпионата Франции в сезоне-2023/24.

Букмекеры дают коэффициент 1.52 на победу «ПСЖ» по этому показателю в сегодняшней игре. 2.95 – «Монако» нанесет больше ударов в створ.

Матч состоится 18 декабря, начало – в 23:00 мск.

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