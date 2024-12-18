«ПСЖ» Сафонова – фаворит матча с «Монако» Головина. У парижан 1 победа в 5 личных встречах

«Монако» примет «ПСЖ» в 16-м туре чемпионата Франции.

В пяти последних личных встречах было 2 победы «Монако», 2 ничьи и одна победа «ПСЖ».

Букмекеры считают парижан фаворитами матча за 1.83. На победу «Монако» дают коэффициент 4.10, на ничью – 4.00.

Матч состоится 18 декабря и начнется в 23:00 мск.

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