«ПСЖ» Сафонова – фаворит матча с «Монако» Головина. У парижан 1 победа в 5 личных встречах
«Монако» примет «ПСЖ» в 16-м туре чемпионата Франции.
В пяти последних личных встречах было 2 победы «Монако», 2 ничьи и одна победа «ПСЖ».
Букмекеры считают парижан фаворитами матча за 1.83. На победу «Монако» дают коэффициент 4.10, на ничью – 4.00.
Матч состоится 18 декабря и начнется в 23:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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